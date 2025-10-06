Theo Hernandez compie 28 anni: gli auguri di Leao per l’ex Milan – FOTO

Theo Hernandez compie oggi 28 anni! Arriva il messaggio di Rafael Leao sul proprio account Instagram

Theo Hernandez oggi compie 28 anni, l’ex terzino sinistro del Milan ha ricevuto un bel messaggio dal vecchio compagno e amico Rafael Leao. I due hanno spesso fatto le fortune del Diavolo sulla fascia sinistra. Oggi sono separati, il portoghese ancora a Milano, il francese in Arabia Saudita.

«Felice compleanno, fratello mio, ti voglio bene», questo il messaggio che Rafael Leao ha rivolto a Theo Hernandez, l’impressione è che Rafa senta la mancanza di Theo nello spogliatoio.

Anche lo stesso Milan sui propri account social ha celebrato il compleanno del terzino.