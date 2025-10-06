Connect with us

News

Theo Hernandez compie 28 anni: gli auguri di Leao per l'ex Milan - FOTO

News

Calciomercato Milan, Saelemaekers sarebbe potuto andare in estate alla Juventus

News

Allegri Milan, queste statistiche sono da migliorare! I dettagli

News

Mercato Milan, Vlahovic lascia la Juve già a gennaio? Importante aggiornamento sul serbo, i rossoneri vigilano

News

Allegri Milan, il tocco dell'allenatore livornese comincia a vedersi: ora la difesa… Ultimissime

News

Theo Hernandez compie 28 anni: gli auguri di Leao per l’ex Milan – FOTO

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Leao Theo Hernandez

Theo Hernandez compie oggi 28 anni! Arriva il messaggio di Rafael Leao sul proprio account Instagram

Theo Hernandez oggi compie 28 anni, l’ex terzino sinistro del Milan ha ricevuto un bel messaggio dal vecchio compagno e amico Rafael Leao. I due hanno spesso fatto le fortune del Diavolo sulla fascia sinistra. Oggi sono separati, il portoghese ancora a Milano, il francese in Arabia Saudita.

WhatsApp Image 2025 10 06 at 16.40.35 1

«Felice compleanno, fratello mio, ti voglio bene», questo il messaggio che Rafael Leao ha rivolto a Theo Hernandez, l’impressione è che Rafa senta la mancanza di Theo nello spogliatoio.

Anche lo stesso Milan sui propri account social ha celebrato il compleanno del terzino.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.