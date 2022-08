Theo Hernandez: «Questa stagione mi sono preparato meglio dell’anno scorso…». Le parole del terzino rossonero

Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine dell’amichevole contro il Marsiglia. Ecco le parole del terzino rossonero:

PARTITA – «Abbiamo fatto una partita veramente molto buona. Ci stiamo preparando per iniziare bene la stagione e abbiamo visto oggi che siamo pronti per la prossima settimana e per il 13»

GIOCARE A MARSIGLIA – «È bello giocare qua, l’ambiente è incredibile. Abbiamo fatto una bellissima partita e dobbiamo continuare così»

FORMA FISICA – «È vero che questa stagione mi sono preparato meglio dell’anno scorso, adesso dobbiamo continuare a lavorare. Tutto questo anche al lavoro fisico che abbiamo fatto in queste settimane e dobbiamo continuare cosi»