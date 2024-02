Theo Hernandez non fa promesse: «Nessuno conosce il futuro». E non esclude questo scenario: le sue parole ad AS

Intervenuto ai microfoni di AS, Theo Hernandez ha parlato così del suo futuro e del possibile ritorno al Real Madrid. Le parole sull’allenatore del Milan.

POSSIBILE RITORNO – «Non sappiamo mai cosa ci porterà la vita, ma vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro. Ci sono ancora tante partite da affrontare in questa stagione con il Milan e io penso davvero solo a quello che devo fare in campo»

