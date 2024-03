Theo Hernandez via dal Milan? Dalla Francia avvisano: «È difficile che accada questa cosa»

Jeremy Jeanningros ha parlato in esclusiva a Milannews24 di Theo Hernandez e del possibile addio ai rossoneri. Cosa ha detto

Jeremy Jeanningros ha parlato in esclusiva a Milannews24 di Theo Hernandez e del possibile addio ai rossoneri. Ecco le parole del giornalista de L’Équipe:

LE PAROLE – «Théo Hernandez è uno dei migliori terzini sinistri al mondo e non abbiamo ancora visto tutto il suo potenziale. Se progredirà in difesa sarà senza dubbio il più completo. Nella Francia, Deschamps preferisce il fratello Lucas che dà più garanzie difensive (Théo lo ha sostituito al Mondiale 2022 dopo l’infortunio contro l’Australia). Ha un valore di mercato enorme, di circa 60 milioni come riportato da Transfermarkt, e non vedo un club in grado di ingaggiarlo a 2 anni dalla fine del contratto. Credo che possa restare ancora almeno una stagione al Milan. Nell’estate del 2025 dovrebbe essere molto richiesto e potrebbe voler cercare un club in grado di vincere la Champions League. Ha le capacità per raggiungere quei livelli».

