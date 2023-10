Theo Hernandez frenato dal nuovo sistema di gioco: Pioli aiuterà così il francese già a partire dalla sfida di stasera

Interesante l’approfondimento proposto questa mattina da Tuttosport. Theo Hernandez finora è stato poco incisivo, forse frenato dal nuovo sistema di gioco del Milan.

Pioli però è già al lavoro per provare a ridare qualche libertà in più al francese. Per esempio oggi Musah potrebbe giocare da mezzala sinistra con Reijnders spostato a destra, proprio per avere nel centrocampista americano un elemento di maggiore copertura alla coppia Theo-Leao.