Theo Hernandez lascerà il Milan? Il futuro del rossonero dipenderà da questo giocatore NOVITÀ

Theo Hernandez lascerà il Milan? Il futuro del rossonero dipenderà da questo giocatore del Bayern Monaco. La NOVITÀ di mercato

Theo Hernandez è uno dei profili che piace di più in tutta Europa. Il rossonero è seguito soprattutto dal Bayern Monaco che vede il terzino francese al primo posto nella lista dei possibili sostituti di Davies.

Tutto dipenderà quindi dalla partenza o meno del terzino canadese. In questo momento il calciomercato Milan potrebbe lasciare andare Theo Hernandez solo per un’offerta molto importante, sui 100 milioni di euro. Un’estate decisiva per il francese tra rinnovo e possibile cessione. A riportarlo è TMW.