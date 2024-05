Infortunio Maignan, il DUBBIO di Pioli: titolare col Torino? Confronto col giocatore, cosa è successo

Infortunio Maignan, il portiere è perfettamente recuperato ed è disponibile per la trasferta di Torino: il dubbio di Pioli

Come riportato da Tuttosport, la giornata di ieri è stata molto importante in casa Milan per quanto riguarda il recupero di Mike Maignan. Il portiere francese, dopo aver saltato le tre gare contro Juve, Genoa e Cagliari, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è dunque da considerarsi pienamente recuperato.

Maignan, in un confronto con Pioli, avrebbe dato massima disponibilità al tecnico per scendere in campo sabato sera sul campo del Torino: la decisione definitiva verrà presa solo a ridosso del match.