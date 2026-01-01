Theo Hernandez, solo cinque mesi al Milan nel 2025: ma non poteva mancare in questa classifica. E’ tra i più cattivi

Theo Hernandez è nella top cinque dei calciatori che hanno preso più cartellini nel 2025, a guidare la classifica un difensore

Con la chiusura dell’anno solare, è tempo di bilanci in casa Milan. Oltre ai gol e alle prestazioni, un dato interessante che emerge dalle statistiche del 2025 riguarda la disciplina in campo. La classifica dei calciatori che hanno ricevuto più sanzioni rivela scenari curiosi, tra conferme di leadership difensiva e assenze pesanti dovute al calciomercato.

Il podio della disciplina: Tomori leader

In vetta alla lista dei “cattivi” troviamo Fikayo Tomori, il difensore centrale inglese pilastro della retroguardia rossonera, noto per la sua velocità nei recuperi e l’aggressività agonistica. Con 9 cartellini totali, Tomori si conferma un giocatore che non si tira mai indietro nel contrasto, anche a costo di incappare nella sanzione del direttore di gara.

Al secondo posto spicca il giovane Alex Jimenez con 7 cartellini. Il talentuoso terzino spagnolo, prodotto della Fabrica del Real Madrid e dotato di una progressione palla al piede devastante, ha mostrato un’irruenza tipica della giovane età durante i suoi mesi a Milano. Chiude il podio Strahinja Pavlovic, il roccioso difensore serbo paragonato a Vidic per la sua imponente fisicità e il temperamento battagliero, che ha collezionato 6 sanzioni.

Le partenze eccellenti e i record di metà stagione

Un dato che balza all’occhio nell’analisi di questa graduatoria è la presenza di calciatori che hanno vestito la maglia del Diavolo solo per la prima metà dell’anno. Oltre al già citato Jimenez, ora in forza al Bournemouth, figurano in lista:

Yunus Musah (6 cartellini) : il dinamico centrocampista statunitense, celebre per la sua capacità di strappare palla e ripartire, che ha lasciato i rossoneri a maggio per trasferirsi all’Atalanta.

: il dinamico centrocampista statunitense, celebre per la sua capacità di strappare palla e ripartire, che ha lasciato i a maggio per trasferirsi all’Atalanta. Theo Hernandez (5 cartellini): l’irresistibile terzino sinistro francese, simbolo della spinta offensiva milanista per sei stagioni, che ha concluso la sua avventura a San Siro lo scorso maggio prima di approdare in Arabia Saudita all’Al-Hilal.

A completare la top 5 con 5 cartellini ciascuno troviamo anche Rafael Leao, l’ala sinistra portoghese perno assoluto del gioco offensivo del Milan, e Santiago Gimenez, il centravanti messicano arrivato per garantire peso e fiuto del gol all’attacco di via Aldo Rossi.

Questi numeri fotografano un’annata di transizione, dove l’agonismo non è mai mancato, pur con un volto che, tra partenze e nuovi arrivi, è profondamente cambiato nella seconda parte del 2025.