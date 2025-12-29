Rinnovo Tomori, spunta il retroscena! Incontro con Tare ma… Ultimissime

Rinnovo Tomori, negli scorsi giorni c’è stato un incontro tra Tare e gli agenti dell’inglese: volontà comune di proseguire insieme

Il Milan non pensa solo ai nuovi acquisti, ma lavora intensamente per blindare le proprie certezze. Come rivelato da Daniele Longo sul suo canale YouTube, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro fondamentale tra il Direttore Sportivo Igli Tare e l’agenzia che cura gli interessi di Fikayo Tomori.

Rinnovo Tomori, la situazione: volontà comune, ma nodo cifre

L’incontro ha sancito un punto di partenza chiaro: entrambe le parti vogliono proseguire insieme. Tomori è considerato il leader emotivo e tecnico della difesa di Massimiliano Allegri, specialmente dopo la solidità mostrata nel 3-0 contro il Verona. Tuttavia, la fumata bianca non è ancora arrivata:

Non è stata ancora trovata la “quadratura del cerchio” dal punto di vista economico. L’entourage del difensore chiede un adeguamento che rifletta il suo status di top player europeo, mentre il Milan cerca di far quadrare i conti. La strategia di Tare: Il DS rossonero vuole chiudere la pratica prima dell’estate per evitare che si apra un altro “caso Maignan”. Blindare Tomori significherebbe dare continuità al progetto, a prescindere dai possibili innesti di gennaio come Skriniar o le suggestioni Kim e Sergio Ramos.

Un perno per Allegri

Per Allegri, Tomori è l’imprescindibile. La sua velocità nel recupero è la polizza assicurativa che permette alla squadra di alzare il baricentro. Il rinnovo del centrale inglese è considerato la pietra angolare su cui costruire la difesa del prossimo biennio.