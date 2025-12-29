Rinnovo Tomori, blindato il muro difensivo: Tare accelera con l’inglese. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan non intende fermarsi. Mentre la squadra si gode il momento magico e il primato solitario in classifica, consolidato dopo il convincente tris calato contro l’Hellas Verona, la dirigenza lavora senza sosta dietro le quinte per garantire un futuro radioso al club. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sport Mediaset, l’operazione prioritaria sul tavolo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri noto per la sua fermezza nelle trattative, riguarda il rinnovo di Fikayo Tomori.

Tomori: il pilastro della difesa di Massimiliano Allegri

Fikayo Tomori, il centrale inglese dotato di una velocità e un senso dell’anticipo fuori dal comune, è diventato in breve tempo il leader carismatico del reparto arretrato. La sua crescita esponenziale è stata favorita dalla guida di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo che ha fatto della solidità difensiva il dogma principale della sua filosofia calcistica. Per il tecnico livornese, l’ex Chelsea è considerato un elemento inamovibile, il perno attorno al quale costruire le fortune dei meneghini.

I dettagli del rinnovo: scadenza fissata al 2029

Attualmente, il difensore britannico è legato alla società da un contratto con scadenza nel 2027. Tuttavia, per allontanare le insistenti sirene della Premier League e blindare il progetto tecnico, Igli Tare ha deciso di accelerare i tempi. L’obiettivo è prolungare l’accordo di altre due stagioni. Le negoziazioni con l’entourage del calciatore sono ormai in una fase estremamente avanzata.

Le opzioni al vaglio per la chiusura definitiva del contratto sono due:

Un rinnovo secco fino al 30 giugno 2029. Un accordo fino al 2028 con l’inserimento di un’opzione unilaterale a favore del club rossonero per un ulteriore anno (2029).

Una bandiera per il futuro del Diavolo

Indipendentemente dalla formula tecnica scelta, la sostanza dell’operazione non cambia: Tomori è destinato a diventare la vera bandiera difensiva del Diavolo per il prossimo lustro. Questa mossa strategica dimostra la chiara volontà della nuova gestione sportiva, guidata dal binomio Tare-Allegri, di dare continuità e stabilità a un gruppo che sta dimostrando di poter ambire ai massimi traguardi in Italia e in Europa.

Garantire la permanenza di un pilastro come l’inglese significa gettare basi solide per la rincorsa allo Scudetto, confermando che i rossoneri non sono solo di passaggio ai vertici della classifica, ma hanno intenzione di rimanerci a lungo.