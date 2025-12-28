Rinnovo Tomori, accordo definito: cifre, dettagli e le tempistiche sulla fumata bianca

Rinnovo Tomori, il difensore ha praticamente definito il prolungamento del difensore inglese: cifre, dettagli e tempistiche

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e, mentre la squadra si gode il primato solitario in classifica dopo il tris al Verona, la dirigenza lavora senza sosta dietro le quinte per blindare i propri pilastri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’operazione prioritaria sul tavolo di Igli Tare riguarda Fikayo Tomori, il leader carismatico della difesa di Massimiliano Allegri.

Rinnovo Tomori, i dettagli del prolungamento: Scadenza 2029

Il centrale inglese è attualmente legato al club rossonero da un contratto in scadenza nel 2027. L’obiettivo della proprietà è quello di allungare l’accordo di altre due stagioni per allontanare le sirene della Premier League e dare continuità al progetto tecnico. Le trattative con l’entourage del giocatore sono in una fase estremamente avanzata, con due opzioni sul tavolo per la chiusura definitiva:

Rinnovo secco fino al 30 giugno 2029. Accordo fino al 2028 con opzione unilaterale a favore del Milan per il 2029.

In entrambi i casi, la sostanza non cambia: Tomori è destinato a diventare la bandiera difensiva del Diavolo per il prossimo lustro.

Adeguamento dell’ingaggio: Salto a 4 milioni

Il nuovo contratto prevede anche un meritato riconoscimento economico per il rendimento costante offerto dall’ex Chelsea. L’attuale stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione verrà ritoccato verso l’alto, raggiungendo la quota di 4 milioni di euro bonus inclusi. Un segnale forte da parte del club, che vuole premiare chi, come Fikayo, ha giurato fedeltà ai colori rossoneri anche pubblicamente nelle recenti interviste post-partita.

La difesa del 2026 tra certezze e mercato

Blindare Tomori è il primo passo del piano strategico di Tare per l’estate 2026. Con la conferma dell’inglese, il Milan si assicura una base solida su cui innestare nuovi talenti, come il possibile arrivo di Mario Gila dalla Lazio o la definitiva esplosione di De Winter.