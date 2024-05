Theo Hernandez Milan, Furlani non fa SCONTI! Top club avvisati, serve una cifra MONSTRE per il francese

Theo Hernandez-Milan, i rossoneri non faranno sconti: in caso di addio del francese il club rossonero chiede 80 milioni di euro

Come riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan devo risolvere la situazione legata a Theo Hernandez. Il terzino, in scadenza di contratto nel 2026, ha messo come priorità il rinnovo con il club rossonero ma ha chiesto 8 milioni di euro d’ingaggio.

I rossoneri ci stanno lavorando ma nel frattempo non hanno nessuna intenzione di fare sconti: chi vorrà il ragazzo, e in questo senso la squadra più interessata sembra essere il Bayern Monaco, dovrà staccare un assegno pari ad 80 milioni di euro. Al momento tutto tace.