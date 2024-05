Theo Hernandez Milan: l’INDIZIO dalla Germania che allontana il Bayern, le DICHIARAZIONI

Theo Hernandez fa gola alle big d’Europa, tra cui il Bayern. In tal senso però le dichiarazioni di Davies allontanano l’ipotesi tedesca

Bayern più lontano? I tifosi rossoneri sono preoccupati che Theo Hernandez possa essere tentato dal lasciare il calciomercato Milan, tentato dalle sirene delle big europee. In tal senso però Davies ha allontanato le voci di un possibile addio al club bavarese direzione Real Scenario che di fatto non renderebbe necessario un investimento importante per un top come il rossonero per sostituirlo.

LE PAROLE DI DAVIES – «Se tornerò al Bernabeu? Il mio agente è in trattativa col Bayern Monaco per il rinnovo. Qualunque cosa accada, sarò grato a questo club»