Theo Hernandez e l’esperienza in Arabia. I numeri dell’ex Milan con l’Al Hilal. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il trasferimento del terzino francese Theo Hernandez all’Al Hilal in Arabia Saudita ha rappresentato una mossa di mercato cruciale per il Milan di mister Massimiliano Allegri, il tecnico toscano, e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio. La cessione, avvenuta per 25 milioni di euro, ha garantito ai rossoneri una significativa plusvalenza, risolvendo una situazione contrattuale complicata a un anno dalla scadenza.

La Corsa a Due e il Vantaggio Arabo

La trattativa per l’esterno sinistro è stata un affare a due tra l’Arabia Saudita e l’Atlético Madrid, il club spagnolo dove il giocatore aveva iniziato la sua carriera. I Colchoneros non sono riusciti a soddisfare le aspettative economiche né del Milan né del calciatore, fermandosi a un’offerta di 18 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente per il cartellino del talentuoso difensore.

Nonostante Theo Hernandez sperasse in un rilancio del club di Madrid, la proposta dell’Al Hilal si è rivelata nettamente più vantaggiosa, garantendo al francese uno stipendio superiore e proiettandolo verso una nuova avventura. Curiosamente, a decidere l’acquisto è stato l’allenatore dell’Al Hilal, Simone Inzaghi, l’ex rivale di Allegri nel derby milanese.

La Crescita Esponenziale nel Diavolo

Il punto di svolta nella carriera di Theo Hernandez è datato 2019, quando l’allora dirigente Paolo Maldini lo prelevò dal Real Madrid (dopo un anno alla Real Sociedad) per 20 milioni di euro.

Nelle file del Diavolo, il laterale si è affermato come uno dei migliori esterni sinistri al mondo, crescendo esponenzialmente sia in fase difensiva che offensiva. Impressionante il suo bottino di 34 gol segnati in maglia rossonerapur ricoprendo un ruolo primariamente difensivo.

La sua partenza è stata motivata dalle richieste di aumento salariale non soddisfatte dal Milan, che ha preferito monetizzare il suo cartellino anziché rischiare di perderlo a parametro zero. L’operazione ha permesso al club di concentrarsi su nuove risorse. Al momento, un suo ritorno in Europa sembra improbabile, dato che Theo Hernandez è parte integrante del progetto Al Hilal, dove ha già messo a segno cinque reti, dimostrando di aver trovato una seconda giovinezza.