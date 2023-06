Theo Hernandez nel mirino dello United: il Milan cede solo con questa offerta. Le ultime sul terzino francese

Comer riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Theo Hernandez, che potrebbe vedersi offerto un ricco stipendio.

Tuttavia bisogna fare i conti con il Milan che non ha intenzione di cederlo a meno di proposte super. I rossoneri prenderanno in considerazione solo offerte da almeno 60 milioni di euro, vale a dire il triplo di quanto speso nell’estate del 2019 per prenderlo dal Real.