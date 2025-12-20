Theo Hernandez ricorda il giorno del primo incontro con Maldini. Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio non ha ancora dimenticato il fragoroso addio di Theo Hernandez, l’esterno francese che per anni ha arato la fascia sinistra di San Siro. In un’esclusiva intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ormai ex idolo della tifoseria meneghina è tornato a parlare della sua separazione dal club rossonero, avvenuta durante l’ultima sessione estiva di mercato. Un divorzio consumatosi dopo sei stagioni intense, fatte di trionfi storici ma anche di momenti complessi, che hanno segnato profondamente la carriera del terzino transalpino.

Il ruolo decisivo di Paolo Maldini

Nel corso della chiacchierata, il calciatore ha voluto sottolineare come la sua intera parabola calcistica all’ombra della Madonnina sia legata a doppio filo alla figura di Paolo Maldini, leggendario capitano del Diavolo e all’epoca influente direttore tecnico.

“Il giorno in cui mi ha chiamato per incontrarci è stato il più bello della mia vita sportiva”, ha confessato Hernandez.

Il racconto si sposta poi su quel celebre incontro a Ibiza, dove il dirigente convinse il giovane talento a sposare il progetto milanista: “Mi raggiunse sull’isola e parlammo di fronte a un’aranciata. Non volevo crederci. Se oggi sono il difensore della storia rossonera con più gol segnati, lo devo interamente a lui”. Un legame, quello con l’ex bandiera del Milan, che prosegue tuttora, suggellato da una maglia autografata che recita: “Theo, il mio degno erede”.

Il nuovo corso: da Allegri a Igli Tare

L’addio di Hernandez è coinciso con una vera e propria rivoluzione societaria e tecnica per la squadra di via Aldo Rossi. Il club ha infatti deciso di affidare la guida della rosa a Massimiliano Allegri, tecnico livornese plurititolato noto per la sua pragmaticità tattica, e di consegnare le chiavi del mercato a Igli Tare, l’esperto direttore sportivo ex Lazio che ha preso le redini della dirigenza.

Questi cambiamenti hanno segnato l’inizio di un nuovo ciclo per la compagine milanese, che ha dovuto rinunciare a uno dei suoi pilastri più rappresentativi. Nonostante la distanza, l’affetto di Theo Hernandez verso i colori del Diavolo resta immutato, pur nella consapevolezza che quella fase gloriosa, iniziata con un colloquio su una spiaggia spagnola, è ormai giunta definitivamente al termine.