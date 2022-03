Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez per Leao: «Tra i più forti al mondo, ma non so se è più veloce di me». Così il portoghese sul suo compagno di squadra

Nell’intervista concessa a DAZN Rafael Leao parla così di Theo Hernandez.

THEO – «Dice che è più veloce di me? Una volta in allenamento dobbiamo fare una corsa e scommettere… Theo mi piace perché quando parte è molto potente. Per me è uno dei terzini sinistri più forti del mondo, un elemento fondamentale per la nostra squadra».