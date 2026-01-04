Calciomercato
Theo Hernandez, clamorosa indiscrezione: pronto il ritorno in Italia del francese? Può firmare con la rivale di sempre
Theo Hernandez, arriva la clamorosa indiscrezione dall’Arabia Saudita: trattativa avanzata tra il francese e la Juve
Una vera e propria bomba di mercato scuote il mondo rossonero in questo inizio di 2026. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Carlo Pellegatti, un’indiscrezione “bollente” arrivata direttamente da Riyadh vedrebbe Theo Hernández pronto a un clamoroso ritorno in Italia, ma non per vestire la maglia del Milan.
Theo Hernandez, il clamoroso scenario: da Riyadh a Torino
Dopo il suo trasferimento milionario in Arabia Saudita all’Al-Hilal (avvenuto nell’estate 2025 per circa 15 milioni di euro), il terzino francese sembrerebbe già nostalgico della Serie A:
- Trattativa avanzata: Secondo le fonti di Pellegatti, non si tratterebbe di un semplice sondaggio, ma di una trattativa già in fase avanzata per portare Theo alla Juventus.
- Nostalgia Italia: Il giocatore avrebbe espresso la chiara volontà di rientrare nel calcio che conta, e la destinazione bianconera sarebbe quella più concreta, favorita anche dai buoni uffici del suo entourage con la dirigenza torinese.
- L’ostacolo ingaggio: L’operazione resta complessa per via dell’alto stipendio percepito in Arabia (circa 20 milioni a stagione), ma la volontà di Theo di tornare protagonista in Europa potrebbe spingerlo a una decurtazione sensibile pur di sposare il progetto Juve.
La reazione dell’ambiente Milan
Per i tifosi rossoneri si tratterebbe di un boccone amarissimo. Dopo aver visto Theo alzare lo scudetto nel 2022, vederlo con la maglia degli storici rivali sarebbe un colpo durissimo alla vigilia della maratona di 5 gare in 18 giorni che attende la squadra di Allegri.