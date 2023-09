Theo Hernandez parte con la Francia: il terzino del Milan, nonostante qualche acciacco, è in viaggio per la Germania – FOTO

La Nazionale Francese è in partenza per Dortmund in vista dell’amichevole in programma domani sera contro la Germania.

Sui profili social la Francia ha pubblicato alcune foto che documentano il viaggio dei giocatori di Deschamps: tra questi è presente anche il terzino del Milan Theo Hernandez, nonostante gli ultimi problemi fisici.