Theo Hernandez convince in Nazionale: 90 minuti e vittoria con la Finlandia

Buona prestazione per Theo Hernandez nel match tra Francia e Finlandia. Successo per 2 a 0 e 90 minuti per il terzino del Milan

Nonostante un ruolo non proprio usuale per lui, Theo Hernandez vince con la sua Francia, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar contro la Finlandia.

Schierato esterno in un centrocampo a cinque, il terzino francese del Milan ha offerto una buona prestazione. La difesa dei francesi ha retto, grazie anche all’apporto del rossonero, all’esordio con la maglia della Francia.