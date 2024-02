Theo Hernandez entusiasta: «La decisione di venire al Milan è stata un totale successo, vi spiego i motivi della scelta»

Il difensore del Milan, Theo Hernandez, è tornato sulla sua scelta di firmare per i rossoneri, salutando il Real Madrid: le sue parole

Intervistato da AS, Theo Hernandez è tornato anche sul suo approdo al Milan quando era appena un ragazzo e spiega i motivi della sua scelta di vestire la maglia rossonera.

FIRMARE CON IL MILAN – «Ha mostrato un interesse totale fin dal primo momento. Era il club con più Champions dopo il Real Madrid e con una figura come Maldini che mi spiegasse il progetto in prima persona è stato fondamentale per me e i miei agenti. È una realtà che da anni lavora molto bene e pone basi molto solide che si stanno traducendo in successi sportivi. Il Milan è tornato al posto che le spetta. La decisione di venire a Milano è stata per me un totale successo».

