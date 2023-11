Theo Hernandez incontrerà Pioli e la dirigenza prima della Fiorentina: i dettagli

Theo Hernandez incontrerà Pioli e la dirigenza del Milan prima della partita con la Fiorentina: i dettagli

Theo Hernandez sta vivendo certamente un momento molto delicato al Milan: le sue prestazioni in questa prima parte di stagione non sono state all’altezza del suo rendimento in passato.

Ecco perchè, come riportato da Tuttosport, non è da escludere che prima della partita con la Fiorentina ci possa essere anche un faccia a faccia di analisi tra il giocatore, Furlani, D’Ottavio, Moncada e Pioli per scuoterlo e ridargli nuova linfa a livello prestazionale.