Theo Hernandez in difficoltà in questo inizio di stagione: Pioli ha un piano per recuperare il terzino francese

L’inizio di stagione di Theo Hernandez non è stato affatto positivo. Le prestazioni non sono sempre convincenti e i numeri non sono dalla sua parte: solamente un gol segnato alla seconda giornata contro il Torino e soprattutto zero assist.

Come riportato da Tuttosport, Pioli dovrà lavorare anche sul terzino del Milan e capire come sfruttare le sue qualità, troppo importanti per l’economia della squadra.