Theo Hernandez e il caso cooling break: il francese torna sull’episodio con Leao e non fa sconti alla stampa

Theo Hernandez, nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, è tornato anche sul famoso cooling break di Roma con Leao

Nella sua intervista fiume alla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez è tornato a parlare di uno dei momenti più discussi della passata gestione tecnica: il famoso cooling break di Roma, quando lui e Leão rimasero a distanza siderale dalla panchina di Fonseca. Per il francese, si è trattato di una tempesta in un bicchiere d’acqua, alimentata più dal clamore mediatico che da un reale conflitto interno.

“Nessuna ribellione, solo logica”

Theo ha voluto chiarire definitivamente la dinamica di quell’episodio, negando qualsiasi forma di ammutinamento:

Questione di minuti: “Eravamo appena entrati in campo, non avevamo bisogno di bere o di fermarci. Il caso è stato ingigantito dai media, ma per noi era una scelta normale”.

"Eravamo appena entrati in campo, non avevamo bisogno di bere o di fermarci. Il caso è stato ingigantito dai media, ma per noi era una scelta normale". Rapporto con gli allenatori: Il terzino ha smentito le voci di un feeling mai nato con i tecnici rossoneri: "Dicevano che non avessimo buoni rapporti, ma non era vero. Andavo d'accordo anche con Conceição, nonostante il suo carattere autoritario".

Il peso delle critiche

Nonostante le spiegazioni fornite all’epoca anche dalla società e dallo stesso Fonseca per spegnere l’incendio, Theo ha ammesso che quelle critiche, unite alle polemiche sulle espulsioni e sul suo rendimento, hanno contribuito a minare la sua serenità mentale nell’ultimo periodo in rossonero.

