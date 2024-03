Theo Hernandez Bayern Monaco, il Milan apre: a queste condizioni l’affare si fa! ULTIME

Theo Hernandez Bayern Monaco, il Milan apre: a queste condizioni l’affare si fa! Tutti gli aggiornamenti e le ULTIME

Il Bayern Monaco alza il pressing per Theo Hernandez. È il terzino francese di proprietà del Milan il primo obiettivo dei bavaresi in vista della prossima estate per sostituire il partente Alphonso Davies.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri non chiudono a priori le porte a una cessione ma non hanno intenzione di sedersi al tavolo delle trattative in caso di offerte inferiori agli 80 milioni di euro.