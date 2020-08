The Guardian – Proseguono i contatti tra il Milan e Aurier

Serge Aurier al Milan: secondo quanto scritto oggi dal The Guardian proseguono i contatti tra la dirigenza rossonera e il Tottenham

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il Milan avrebbe puntato il proprio sguardo su Serge Aurier per rinforzare la corsia bassa di sinistra. Secondo quanto affermato oggi dall’autorevole giornale britannico The Guardian, starebbero proseguendo i contatti tra la dirigenza rossonera e il Tottenham per il cartellino del terzino classe ’92.

Sull’argomento Aurier al Milan si è espresso anche Paolo Maldini: «È un profilo che abbiamo seguito anche l’anno scorso, vedremo se ci sarà la possibilità in futuro».