Tesser: «Tonali e Pobega? Lascio a Pioli la soluzione ma vi dico...»

Attilio Tesser, sulle pagine di Tuttosport, ha parlato anche di Sandro Tonali e di Tommaso Pobega. Ecco le sue parole sui centrocampisti

«Lascio a Pioli la soluzione, per me sono due ragazzi che possono giocare insieme e completarsi. Ma non bisogna avere fretta quando si parla di questi obiettivi. Sono giovani che hanno fatto vedere cose importanti ma a cui non bisogna mettere pressione e dare loro tutto il tempo necessario a maturare».