Futuro Pioli Milan, Marianella sicuro: «È un bravissimo allenatore, gli riconosco questa cosa». Le parole del telecronista

Massimo Marianella ha commentato a SkySport la posizione di Pioli sulla panchina del Milan.

PAROLE – «Gli riconosco il merito di aver accresciuto il valore di tutti nell’anno dello scudetto, in cui il Milan non era la squadra più forte. Adesso a mio avviso si è chiuso un ciclo, il Milan farà altre scelte ed è giusto così. Pioli oggi è il favorito per la panchina del Napoli: perché è una grande persona e perché è pure un bravissimo allenatore».