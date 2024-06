Terza maglia Milan 2024/2025: lo SPOILER fa sognare i tifosi! Kit da BRIVIDI – FOTO

Terza maglia Milan 2024/2025: c’è lo spoiler del completo in vista della prossima stagione. Maglia da brividi, i tifosi sognano

Il Milan si appresta ad affrontare la stagione 2024-2025 con grande spirito di rivalsa rispetto all’ultima stagione. In rete, e in particolare da Opaleak, è apparso lo spoiler della terza maglia rossonera in vista della prossima annata.

👕 Altro spoiler di @opaleak, tocca alla terza maglia, vi piace? 🟩⬛⬜ pic.twitter.com/mE1TtzMR0v — Milan Zone (@theMilanZone_) June 30, 2024

Da capire se arriveranno conferme ufficiali nei prossimi giorni.