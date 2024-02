Terrier sfida il Milan: «All’andata ero frustrato, al ritorno dovremmo fare così»

L’attaccante del Rennes, Martin Terrier, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro il Milan in Europa League

Al termine del match contro il Clermont, gara nella quale ha realizzato una doppietta, Martin Terrier, attaccante del Rennes, pensa già alla sfida contro il Milan. Domani ci sarà il ritorno dei playoff di Europa League. Queste le sue dichiarazioni riportate da Ouest-France.

SUL RITORNO – «Il livello sarà alto, ma sappiamo che nelle partite di Coppa Europa a volte è una questione di dettagli e inoltre siamo in casa. Se segniamo presto, possiamo entusiasmare il pubblico e giocare a nostro favore».

SULL’ANDATA – «Ero un po’ frustrato dalla mia prestazione. Non ho toccato molti palloni, eravamo ben marcati davanti con Kalimuendo, non siamo riusciti a trovarci. In questo tipo di partite, devo riuscire a creare legami tra difensori e centrocampisti per cercare di salire un po’ più in alto».