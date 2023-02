Terremoto in Turchia, il messaggio di cordoglio del Milan

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il Milan ha espresso un bellissimo messaggio di cordoglio per il terremoto che ha colpito la Turchia:

#ACMilan offers its deepest sympathies to all those affected by the earthquakes that have struck Turkey and Syria. The thoughts of everyone at the Club are with you. pic.twitter.com/CPhwdvpuQa

— AC Milan (@acmilan) February 6, 2023