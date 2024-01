Terracciano Milan, Furlani accelera per il terzino! Ma adesso serve questa CIFRA

Terracciano Milan, accelera Furlani per il terzino! Ma adesso serve questa CIFRA. Le ultime sul giocatore del Verona

Il mercato Milan accelera per il terzino del Verona Terracciano.

Il classe 2003 piace anche ad altre squadre di Serie A, ma come riportato da Daniele Longo, i rossoneri vorrebbero chiudere l’operazione e per farlo servirà una cifra superiore a quella dei 5 milioni di euro. Infatti con i bonus i rossoneri potrebbero spendere 7 milioni di euro per portare il giocatore a Milano.