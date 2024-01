Terracciano Milan, c’è ancora distanza con il Verona: per i rossoneri rappresenta un’occasione

Terracciano Milan, c’è ancora distanza per l’accordo con l’Hellas Verona: per i rossoneri rappresenta un’occasione di mercato

Filippo Terracciano rappresenta la nuova idea del calciomercato Milan, sul quale i rossoneri si stanno muovendo con decisione sia con l’Hellas Verona (proprietaria del cartellino del calciatore) sia col suo entourage.

Il giornalista Matteo Moretto spiega come nella trattativa con gli scaligeri ci sia ancora una certa distanza per trovare l’accordo totale, mentre il giocatore avrebbe già dato il proprio sì ai rossoneri. Per il Diavolo si tratta di un’occasione di mercato anche per costi e prospettiva (ma se le cifre dovessero alzarsi la situazione potrebbe cambiare). Intanto sono previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore, la trattativa resta calda.