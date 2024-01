Terracciano Milan, Diddi (ex match analyst Verona): «Uno dei migliori prospetti. Vi racconto un aneddoto»

Luca Diddi, ex match analyst del Verona, ha parlato così di Filippo Terracciano, obiettivo del calciomercato Milan

Intervenuto nel canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi (ex match analyst del Verona), ha parlato così di Filippo Terracciano, obiettivo di calciomercato del Milan.

TERRACCIANO – «Filippo è un ragazzo meraviglioso, molto scrupoloso su tutto, queste doti le avevo notate già dalle prime amichevoli. Anche a livello fisico è dotato, infatti i test lo vedevano bene, davanti a tutti. Potevamo decidere se darlo in prestito o tenerlo con noi, ma è una persona molto intelligente e che potrà migliorare moltissimo. Mi chiedeva sempre i video delle partite per capire dove sbagliava, è molto attento su queste cose. Dico che in ottica giovanile e della Serie A, Terracciano è uno dei migliori prospetti in circolazione».