Terracciano Milan, come procede il suo inserimento? Pioli fa questa confessione

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Milan e Bologna. La confessione su Terracciano:

INSERIMENTO DI TERRACCIANO – «Procede bene, è un ragazzo molto attento che lavora tanto in allenamento. Sta lavorando da terzino per non fargli confusione visto che anche al Verona giocava in modo diverso»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN BOLOGNA