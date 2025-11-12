Terracciano, l’ex Milan protagonista assoluto alla Cremonese: «Mi aspettavo questo impatto». L’obiettivo è la convocazione in Nazionale?

Terracciano, l’ex Milan oggi alla Cremonese sta stupendo in questo inizio di stagione: leader della squadra di Nicola. Obiettivo convocazione in Nazionale?

Filippo Terracciano, arrivato in estate dal Milan, si è conquistato rapidamente un posto da titolare inamovibile nella difesa della Cremonese. A soli 22 anni, il difensore sta dimostrando maturità e personalità, contribuendo a rendere il trio difensivo (con Bianchetti e Baschirotto) uno dei più solidi dell’avvio di stagione.

La fiducia e la difesa di gruppo

Intervistato, Terracciano ha mostrato fiducia nelle sue capacità: «Non voglio sembrare presuntuoso ma un impatto del genere me lo aspettavo». Ha subito però ridimensionato i meriti individuali, sottolineando l’importanza del lavoro di Mister Nicola sulla fase difensiva e lo spirito di gruppo:

PAROLE – «In realtà a difendere non siamo solo noi tre: il merito è di tutta la squadra, del modo in cui ci muoviamo insieme. È questo spirito di gruppo che fa la differenza».

La Cremonese si è rivelata pericolosa anche sui calci piazzati, con quattro gol di testa segnati dai difensori, un dato che Terracciano attribuisce anche all’efficacia di chi batte i corner.

Il sogno Nazionale e il futuro

Terracciano guarda al suo percorso con soddisfazione, trovando a Cremona il contesto ideale per maturare dopo le esperienze con Milan e Verona. Il difensore mantiene i piedi per terra riguardo alla classifica, puntando solo a raggiungere la soglia salvezza.

Sul futuro, il sogno è chiaro e ambizioso: «La Nazionale è un obiettivo che passa dal lavoro quotidiano. La Cremonese può essere un trampolino importante, e farò di tutto per farmi trovare pronto quando arriverà l’occasione».