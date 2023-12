Teotino a Sky: «Il Milan ha meritato di non andare avanti in Champions League»

Il giornalista Gianfranco Teotino commenta così il cammino del Milan in Champions League che ha portato alla sua eliminazione ai gironi

Intervenuto dagli studi di Sky Sport prima dell’inizio dei sorteggi degli Ottavi di Finale di Champions League, Gianfranco Teotino torna sull’eliminazione del Milan ai gironi.

LE PAROLE – «Il Milan non ha meritato di andare avanti, nel complesso ha giocato solo 2 partite buone su 6. Per 1 ora è stata schiantata dal Newcastle, poi è uscita alla distanza, come spesso accade in questa stagione. Complessivamente penso che sia giusto così».