Teotino CREDE nel colpo del Milan: «Può essere un grande ACQUISTO! Con LUI può creare una coppia formidabile in campo»

Intervenuto a Sky, Gianfranco Teotino ha parlato del possibile arrivo di Lazar Samardzic al Milan.

PAROLE – «Per lui è importantissimo, è comunque una mezza scommessa perché ancora non abbiamo ben capito quale sia il ruolo dove lui possa esprimersi al meglio. Per me è un giocatore con doti tecniche fantastiche e quindi ha delle grandi possibilità di sviluppo. Se il Milan può arrivare a lui senza svenarsi, magari a 20 e non a 25 milioni, per me sarebbe un grande acquisto perché è un altro di quei giocatori in via di sviluppo. Ha tutte le caratteristiche per diventare non solo un trequartista, ma anche un eccellente centrocampista centrale, probabilmente anche un regista. Con Fofana si potrebbe creare una coppia di centrocampisti centrali formidabile».