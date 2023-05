Teotino: «L’Inter è più forte del Milan». Le parole sulla sconfitta della formazione rossonera in semifinale di Champions

Gianfranco Teotino ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sconfitta del Milan in semifinale di Champions. Ecco le sue parole:

«E’ una squadra più forte del Milan, ieri sono entrati dalla panchina Brozovic e Lukaku, due giocatori che al Milan servirebbero come il pane e che farebbero la differenza. Se il Milan non segna in quatto derby, questo dimostra quanto sia la differenza tra le due squadre. Se poi aggiungi la sfortuna per cui Leao si fa male poco prima dell’andata…»