Teotino: «Comprendo l’amarezza di Maldini, mi auguro per i tifosi che…». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Gianfranco Teotino è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare le recenti dichiarazioni di Paolo Maldini sul Milan.

TEOTINO – «Comprendo l’amarezza e il dispiacere di Paolo Maldini, non è stata un’intervista cattiva, ha detto il suo pensiero e secondo me sono situazioni collegate alla verità, forse il momento non è stato dei migliori, questo sì. Nelle società sportive è giusto che si possa cambiare quando idee e progetti non vanno di pari passo, infatti mi auguro per i tifosi milanisti che Cardinale possa alla fine avere ragione. Per il Milan, Maldini è stato tutto e rappresenta anche adesso un simbolo di questi colori, è normale che possa essere dispiaciuto e amareggiato per come è finita la sua avventura nel Milan, dopo lo scudetto vinto e con un percorso fatto bene in questi ultimi anni»