Teotino: «La prima ora di Newcastle è stata imbarazzante. Contro il Monza sarà importante...»

Il giornalista Teotino ha parlato nel pre-partita di Milan Monza: tutte le sue parole sul match

Gianfranco Teotino è intervenuto a SkySport per analizzare il match di Serie A tra Milan e Monza.

PAROLE – « Quella del Monza è una classifica clamorosa ma finora ha fatto solo due punti contro le squadre che occupano i primi posti della classifica. Sarà una partita importante per capire se il Monza riuscirà ad essere più concreto».

SUL MILAN – «È una squadra che non accetta di affondare. Una squadra che nei momenti di difficoltà torna a galla. A me comunque resta la prima ora di Newcastle che è stata imbarazzante. La riscossa è avvenuta grazie ad un gol casuale e dalla voglia di ribaltare il risultato. Ma l’azione più bella della partita è stata fatta dall’attacco B. LA partita di oggi è importante per capire se troviamo il vero Milan».