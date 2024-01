Teotino: «Jovic è un giocatore in più. Quando sta bene...»

Teotino ha parlato nel post-partita della sfida tra Milan e Cagliari: tutte le dichiarazioni

Teotino ha parlato nel post-partita di Milan Cagliari a SkySport, sfida valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia.

PAROLE – «Il Milan a gennaio deve guardare più al centrocampo e in difesa che in attacco. Jovic è un giocatore in più che riesce a segnare e partecipare al gioco perchè sempre nella sua carriera quando le cose andavano bene migliorava sempre di più».