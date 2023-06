Teo Teocoli: «Berlusconi? Generoso con tutti, impazziva per..»

Teo Teocoli intervistato da la Gazzetta dello Sport ha ricordato l’ex presidente del Milan Berlusconi. Ecco le sue parole

«Com’era il nostro rapporto? Divertente, parlavamo spesso del Milan e impazziva per “Mai dire gol”. Gli piaceva puntare sull’attaccante giusto, tanto la difesa ce l’aveva forte. Quando cantavo in qualche serata rossonera, veniva a trovarmi in camerino, ha sempre nutrito un debole per la musica e per gli artisti perché da ragazzo cantava anche lui, con Confalonieri e non solo.È sempre stato generoso con tutti, sono cresciuto alle case popolari di Niguarda, mai avrei pensato di guadagnare tanti soldi, gliene sono grato, anche se qualche volta non sono stato tanto educato… ho lasciato qualche programma all’improvviso»