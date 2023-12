Telecronaca Salernitana Milan: chi commenta il match dell’Arechi

Curiosità su chi curerà la telecronaca di Salernitana Milan, match valevole per la diciassettesima giornata di campionato

Chi ci sarà in telecronaca per Salernitana Milan di oggi? Il match in programma per stasera alle ore 20:45 valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. La sfida sarà visibile anche in streaming tramite l’app di Dazn.

A commentare la partita che andrà in scena all’Arechi di Salerno ci saranno Stefano Borghi come telecronista e prima voce e Fabio Bazzani al commento tecnico.