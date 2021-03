Tebas: «Le mie sensazioni su Haaland, Mbappè e CR7 »

Il presidente della Liga, Javier Tebas, parla del possibile arrivo nel campionato spagnolo di Mbappè e Haaland: le sue dichiarazioni

Il presidente della Liga, Javier Tebas, si è esposto sull’arrivo di Haaland e Mbappè. Le sue parole riportate da Goal.com.

MESSI E HAALAND IN LIGA – «Per giocare a golf, sì. La vedo molto difficile. Non so come, facendo magie? Una squadra come il Barcellona deve vendere molti giocatori per poter portare una stella. Barça e Real Madrid sono gli unici due che oggi possono arrivare a certe cifre. Escludo grandi acquisti quest’estate, potrebbero essercene di eccezionali perché c’è un’uscita. Non si può dire che Mbappé o Haaland arriveranno, o che che Messi resterà, questo è impossibile».

ADDIO MESSI – «Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, in che modo quella di Messi influenzerà la Liga? Neymar è già partito e non ho visto che il campionato francese è stato inserito nella super élite. Cristiano è andato via e la Serie A, che sta per annunciare il risultato di un report internazionale fatto in questi mesi, vi anticipo che annuncerà una perdita di 150 milioni su 350».