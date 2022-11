Tavecchio: «Milan Fiorentina? Il calcio è così, sullo scudetto..»

Durante la presentazione del libro Allenatori d’Italia l’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio ha parlato ai giornalisti presenti

L’ANNO GIUSTO PER IL NAPOLI – «Credo proprio di sì. Perché 8 punti sul Milan e 10/11 sulle altre non sono pochi. Il campionato è anomalo, ma quelli che hanno giocatori al Mondiale giocheranno là. Bisogna vedere come stanno quando tornano. Il Napoli ha un bagaglio di tanti punti sulle avversarie».

MILAN-FIORENTINA – «Il calcio è così. Quando pensi sia finita non lo è ancora. Serve anche un po’ di fortuna… sul Var non si possono fare discorsi negativi. Ha salvato il 95% di errori, se è rimasto quel 5% che ci possiamo fare? Perché non viene detto del 95% degli errori che vengono evitati? Io difendo il Var perché l’ho portato io con Blatter, ma è stato una grande innovazione».

