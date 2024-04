Juve Milan, la stoccata di Pistocchi: sulla partita l’ha detto veramente!

Juve-Milan, Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato la gara dello Stadium: che stoccata alle due squadre

Intervenuto sul proprio profilo X, Maurizio Pistocchi ha commentato:

PAROLE – «Juve-Milan era uno spettacolo, una sfida di idee e di talento. Oggi è poca roba, più per colpa del Milan che della Juve: dopo un 1^T modesto-unica emozione una punizione di Vlahovic fuori di 10 cm-la partita dei bianconeri cambia con l’ingresso di Chiesa, Sportiello è bravissimo su Kostic e Danilo, un colpo di testa di Milik esce di poco, Thiaw-uno dei migliori-salva sulla linea dopo l’incertezza di Sportiello. Il Milan -zero tiri in porta-non esce dalla crisi ma mantiene il secondo posto, la Juve -8 pt nelle ultime 8 partite-adesso rischia l’aggancio del Bologna e di perdere anche il terzo».