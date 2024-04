Weah a Dazn: «Bella partita, ecco cosa significa per me incontrare il Milan»

Timothy Weah, esterno della Juve, ha parlato nel post-partita della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Juve-Milan, Timothy Weah ha dichiarato:

SENSAZIONI POST GARA – «E’ stata una bella partita in un momento difficile per tutta la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare bene tutti insieme e a stare concentrati per la prossima gara contro la Roma».

COME STA LUI – «Bene, sono felice di essere qui. Per me è un’opportunità grande».

CRESCITA – «Si tutti i giorni».

MOVIMENTI OFFENSIVI – «Un sogno essere alla Juventus, cerco di migliorare giorno dopo giorno, anche dal punto di vista difensivo. Non è semplice ma sono contento con tutto il gruppo e l’allenatore

CONTRO IL MILAN – «Una benedizione giocare con la Juve. Cerco sempre di onorare la maglia e di dare il mio meglio».