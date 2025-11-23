Tassotti duro dopo la sconfitta di Milan Futuro: «Non è ammissibile perdere contro squadre più deboli». Criticata la mancanza di lotta

Tassotti ha commentato duramente la sconfitta odierna del Milan Futuro contro il Villa Valle in Serie D: le sue dichiarazioni

La sconfitta per 2-1 del Milan Futuro contro il Villa Valle in Serie D non è stata digerita. Il collaboratore tecnico dell’U23 rossonera, Mauro Tassotti, ha espresso il suo disappunto, sottolineando un problema di approccio mentale e di gioco di squadra.

PAROLE – «Il calcio è un gioco di squadra, se vogliamo migliorare, stiamo cercando di migliorarli individualmente, dobbiamo migliorare di squadra. Se la squadra gioca meglio le prestazioni individuali si elevano».

Tassotti ha evidenziato come la squadra abbia avuto sprazzi di buon gioco, ma non la continuità necessaria:

PAROLE – «Oggi nel secondo tempo c’è stata una prestazione importante, da portare a casa sotto il profilo della crescita. Dobbiamo stare su quel livello lì. Se sappiamo giocare a quel livello lì contro le squadre più forti del campionato, abbiamo anche vinto… e non è ammissibile perdere contro squadre che a livello tecnico sono più deboli della nostra».

La chiave del problema per Tassotti è la mancanza di intensità: «Questo non è ammissibile, e questo succede perché sul piano della lotta siamo un po’ indietro».

