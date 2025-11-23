Connect with us

HANNO DETTO Settore giovanile

Tassotti duro dopo la sconfitta di Milan Futuro: «Non è ammissibile perdere contro squadre più deboli». Criticata la mancanza di lotta

HANNO DETTO

Caputi non ha dubbi sul derby: in vista della stracittadina di questa sera ha detto veramente questa cosa

HANNO DETTO

Cardinale e RedBird unica luce di un calcio italiano in crisi? L'analisi di Pagni non mente

HANNO DETTO

Galli a cuore aperto sul derby: «Allegri e Tare sono i garanti del Milan, Gabbia non è appariscente ma è sottovalutato. Sul risultato finale dico questo»

HANNO DETTO

Biglia, clamoroso retroscena su Ibrahimovic: «Ecco cosa disse alla società dopo lo scoppio del Covid. E con Gabbia in allenamento...»

HANNO DETTO

Tassotti duro dopo la sconfitta di Milan Futuro: «Non è ammissibile perdere contro squadre più deboli». Criticata la mancanza di lotta

Milan news 24

Published

33 secondi ago

on

By

Tassotti

Tassotti ha commentato duramente la sconfitta odierna del Milan Futuro contro il Villa Valle in Serie D: le sue dichiarazioni

La sconfitta per 2-1 del Milan Futuro contro il Villa Valle in Serie D non è stata digerita. Il collaboratore tecnico dell’U23 rossonera, Mauro Tassotti, ha espresso il suo disappunto, sottolineando un problema di approccio mentale e di gioco di squadra.

PAROLE – «Il calcio è un gioco di squadra, se vogliamo migliorare, stiamo cercando di migliorarli individualmente, dobbiamo migliorare di squadra. Se la squadra gioca meglio le prestazioni individuali si elevano».

Tassotti ha evidenziato come la squadra abbia avuto sprazzi di buon gioco, ma non la continuità necessaria:

PAROLE – «Oggi nel secondo tempo c’è stata una prestazione importante, da portare a casa sotto il profilo della crescita. Dobbiamo stare su quel livello lì. Se sappiamo giocare a quel livello lì contro le squadre più forti del campionato, abbiamo anche vinto… e non è ammissibile perdere contro squadre che a livello tecnico sono più deboli della nostra».

La chiave del problema per Tassotti è la mancanza di intensità: «Questo non è ammissibile, e questo succede perché sul piano della lotta siamo un po’ indietro».

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.