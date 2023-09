Tassotti non ha dubbi sul rossonero: «È un campione, anche se a volte può irritare». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta

Mauro Tassotti è intervenuto oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare di Rafael Leao. Le sue parole sul numero 10 del Milan.

TASSOTTI – «Fanno fatica tutti (a fermarlo, ndr). È un campione, anche se il linguaggio del corpo, quei movimenti indolenti, a volte può irritare. È un giocatore solare, bellissimo. Non ha paura di sbagliare, non ha il braccino corto come il Milan quando incontra l’Inter. Hanno perso molti derby e ora hanno l’ansia da prestazione. Sono colpiti da sindrome nerazzurra. Ma solo con l’Inter. Con le altre grandi non ci pensano»